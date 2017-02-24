Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...

Aydınspor 1923'te seferberlik

SPOR Toto 2'nci Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak Aydınspor 1923'te sakat ve hasta futbolcuların iyileşmesi için yoğun çaba harcanıyor. Siyah beyazlılarda adale sakatlığı yaşayan defans oyuncusu Süleyman'ın...

Aydınspor 1923'te seferberlik
SPOR Toto 2'nci Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak Aydınspor 1923'te sakat ve hasta futbolcuların iyileşmesi için yoğun çaba harcanıyor. Siyah beyazlılarda adale sakatlığı yaşayan defans oyuncusu Süleyman'ın yanı sıra kasığında ödem olan Şamil ile bel ağrıları bulunan Oğuzhan'ın durumu belirsizliğini koruyor.
Gribe yakalanan sağ bek Serkan'a da yoğun tedavi uygulandığı belirtilirken, Teknik Direktör Necat Gürpınar, "Futbolcularımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Umarım bir aksilik yaşanmaz ve İnegölspor karşılaşmasında onlardan yararlanırım" şeklinde konuştu. Siyah-beyazlı ekipte cezalı olan stoper İsmail negöl deplasmanında olmayacak. 

   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.