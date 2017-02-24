Aydınspor 1923'te seferberlik

SPOR Toto 2'nci Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak Aydınspor 1923'te sakat ve hasta futbolcuların iyileşmesi için yoğun çaba harcanıyor. Siyah beyazlılarda adale sakatlığı yaşayan defans oyuncusu Süleyman'ın yanı sıra kasığında ödem olan Şamil ile bel ağrıları bulunan Oğuzhan'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Gribe yakalanan sağ bek Serkan'a da yoğun tedavi uygulandığı belirtilirken, Teknik Direktör Necat Gürpınar, "Futbolcularımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Umarım bir aksilik yaşanmaz ve İnegölspor karşılaşmasında onlardan yararlanırım" şeklinde konuştu. Siyah-beyazlı ekipte cezalı olan stoper İsmail negöl deplasmanında olmayacak.