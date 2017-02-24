Aydınspor 1923'te seferberlik

Gribe yakalanan sağ bek Serkan'a da yoğun tedavi uygulandığı belirtilirken, Teknik Direktör Necat Gürpınar, "Futbolcularımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Umarım bir aksilik yaşanmaz ve İnegölspor karşılaşmasında onlardan yararlanırım" şeklinde konuştu. Siyah-beyazlı ekipte cezalı olan stoper İsmail negöl deplasmanında olmayacak.
Gribe yakalanan sağ bek Serkan'a da yoğun tedavi uygulandığı belirtilirken, Teknik Direktör Necat Gürpınar, "Futbolcularımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Umarım bir aksilik yaşanmaz ve İnegölspor karşılaşmasında onlardan yararlanırım" şeklinde konuştu. Siyah-beyazlı ekipte cezalı olan stoper İsmail negöl deplasmanında olmayacak.