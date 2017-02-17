İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak Aydınspor 1923'te Şamil şoku yaşandı.

Dünkü antrenmanda kasığından sakatlanan tecrübeli futbolcu, çalışmayı yarıda bıraktı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kasığında ödem tespit edilen Şamil'in Karşıyaka randevusunda forma giyemeyeceği bildirildi.

Teknik direktör Necat Gürpınar, Kırklaerlispor galibiyetinin ardından Karşıyaka'yı da yeneceklerini öne sürdü. Zorlu randevuda taraftardan destek beklediklerini söyleyen Gürpınar, "Ege'nin 2 güzide takımının karşılaşacağı maçta kazanan taraf olmak istiyoruz. Üst sıralara tırmanmak için mutlak 3 puana ihtiyacağımız var. Seri galibiyet elde etmek istiyoruz" dedi.

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