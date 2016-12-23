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Aydınspor 1923'te moreller yerinde

ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'u 1-0 yenerek puanını 4'e çıkaran Aydınspor 1923 evinde Süper Lig kulüplerine geçit vermedi. Kupada karşılaştığı güçlü rakiplerine Adnan Menderes Stadı'nda mağlup olmayan siyah beyazlılar...

Aydınspor 1923'te moreller yerinde
ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'u 1-0 yenerek puanını 4'e çıkaran Aydınspor 1923 evinde Süper Lig kulüplerine geçit vermedi.
Kupada karşılaştığı güçlü rakiplerine Adnan Menderes Stadı'nda mağlup olmayan siyah beyazlılar 3'üncü turda Antalyaspor'u 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
G Grubu'nda Bursaspor ve Akhisar Belediyespor ile eşleşen Aydınspor 1923 iki takımdan toplam 4 puan aldı. Akhisar Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Aydınspor 1923, Bursaspor engelini de 1-0 geçti.
Teknik Direktör Göksel Özdemir sergilenen mücadeleden son derece memnun olduğunu dile getirdi. Zorlu maçlar oynamalarına rağmen istedikleri skorları aldıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Grubumuzda 2 Süper Lig, 1 de TFF 1'inci Lig temsilcisi var.
Biz hem mücadele ettiğimiz İkinci Lig Kırmızı Grup'ta varlığımızı sürdürmek hem de kupada kulübümüze yakışan bir görüntü çizmek istiyoruz. Bursaspor gibi güçlü bir takım karşısında izleyenlere keyif veren bir oyun oynadık. Futbolcularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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