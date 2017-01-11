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Aydınspor 1923'te Metincan'a af çıktı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te ilk yarıda alacakları için kulübe ihtarname gönderdiği için kadro dışı bırakılan Metincan Cici affedildi. Devre arasında ayrılacağını açıklayan genç orta saha oyuncusunun...

Aydınspor 1923'te Metincan'a af çıktı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te ilk yarıda alacakları için kulübe ihtarname gönderdiği için kadro dışı bırakılan Metincan Cici affedildi. Devre arasında ayrılacağını açıklayan genç orta saha oyuncusunun kulüp bulamadığı öğrenilirken, yönetimin teknik direktör Necat Gürpınar'ın raporu doğrultusunda Metincan'ı yeniden A takıma aldığı ifade edildi. Uzun süredir altyapıda antrenmanlara çıkan genç futbolcu ikinci yarıda yeniden formasına kavuşacağını söyledi. 
Öte yandan göreve geldiği gün transfere ihtiyaç duymadığını açıklayan Necat Gürpınar'ın kararından vazgeçtiği bildirildi. Başkan Hidayet Türen, Gürpınar'la görüşüp takviye çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Hafta sonuna kadar somut adımlar atacağız.
Bir çok futbolcuyla görüşme halindeyiz. Takıma direkt katkı koyacak isimlere imza attıracağız" dedi. Aydınspor 1923'ün özellikle kanat ve stoper mevkisine transfer yapması beklenirken, kaleci Engin'in kiralık olarak gönderileceği vurgulandı.   

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