Aydınspor 1923'te Metincan'a af çıktı

Öte yandan göreve geldiği gün transfere ihtiyaç duymadığını açıklayan Necat Gürpınar'ın kararından vazgeçtiği bildirildi. Başkan Hidayet Türen, Gürpınar'la görüşüp takviye çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Hafta sonuna kadar somut adımlar atacağız.
Bir çok futbolcuyla görüşme halindeyiz. Takıma direkt katkı koyacak isimlere imza attıracağız" dedi. Aydınspor 1923'ün özellikle kanat ve stoper mevkisine transfer yapması beklenirken, kaleci Engin'in kiralık olarak gönderileceği vurgulandı. FOTOĞRAF