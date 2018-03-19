Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

Aydınspor 1923'te küme düşme korkusu

AYDIN, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor önünde golsüz eşitliği bozamayıp düşme potasından kurtulamayan Aydınspor 1923, kalan 7 hafta öncesi kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalarak camiasını...

Aydınspor 1923'te küme düşme korkusu

AYDIN, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor önünde golsüz eşitliği bozamayıp düşme potasından kurtulamayan Aydınspor 1923, kalan 7 hafta öncesi kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalarak camiasını endişelendirdi. 
Üst üste ikinci sezonda da küme düşme korkusu yaşayan Aydın'da teknik direktör Mustafa Ceviz, Düzyurtspor karşısında beklenmedik 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Maalesef tüm planlarımız alt üst oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Oyunda pozisyon zenginliği yaşamadık. İki ya da üç fırsat bulduk ama değerlendiremedik. İlk yarı rakibe pozisyon da vermedik. İkinci yarı ise biraz öne çıkınca sıkıntı yaşadık. Daha önceki maçlarımıza oranla iyi oynayamadık" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314