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Aydınspor 1923'te hedef 3 puan

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü sahasında lider Ankaragücü'nü ağırlayacak Aydınspor 1923'te teknik direktör Necat Gürpınar iddialı konuştu.

Aydınspor 1923'te hedef 3 puan
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü sahasında lider Ankaragücü'nü ağırlayacak Aydınspor 1923'te teknik direktör Necat Gürpınar iddialı konuştu.

İlk kez resmi bir maçta takımının başında yer alacak Gürpınar, rakiplerini yenecek güçte olduklarını belirterek, "Antalya'da çok iyi bir kamp geçirdik. Hazırlık maçlarında üst liglerde mücadele eden Denizlispor ve Kasımpaşa ile karşılaştık. Tüm oyuncularım maça iyi konsantre oldu. Gerçek kapasitemizi sahaya yansıtıp, Ankaragücü'nü eli boş göndereceğiz" diye konuştu. Öte yandan siyah beyazlıların Kemerspor 2003'ün golcüsü Umut Dilek'in transferinden vazgeçtiği öğrenildi.   

   

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