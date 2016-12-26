Aydınspor 1923'te Gurur ile yollar ayrıldı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 21 puanla 12'nci sırada giren Aydınspor 1923'te kadro operasyonu başladı. Siyah beyazlılarda defans oyuncusu Saffet Gurur Yazar ile yollar ayrıldı. Sezon başında Ankara Demirspor'dan transfer...
26 Aralık 2016 Pazartesi 11:58
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 21 puanla 12'nci sırada giren Aydınspor 1923'te kadro operasyonu başladı. Siyah beyazlılarda defans oyuncusu Saffet Gurur Yazar ile yollar ayrıldı. Sezon başında Ankara Demirspor'dan transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlandığı ve sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Gurur 10 lig, 1 de Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti.
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