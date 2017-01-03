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Aydınspor 1923'te Gürpınar tartışması

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Aydınspor 1923'te Göksel Özdemir'in yerine teknik direktörlük görevine Necat Gürpınar'ın getirilmesi, taraftarları ikiye böldü. Gürpınar tercihinin yanlış olduğunu belirten bir grup...

Aydınspor 1923'te Gürpınar tartışması
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Aydınspor 1923'te Göksel Özdemir'in yerine teknik direktörlük görevine Necat Gürpınar'ın getirilmesi, taraftarları ikiye böldü. Gürpınar tercihinin yanlış olduğunu belirten bir grup taraftar sosyal medyada yönetime tepki gösterirken, bazı taraftarlar uzun yıllar yurt dışında ve Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan deneyimli çalıştırıcının yararlı olacağını savundu.

Yönetici Fevzi Subaşı ise Necat Gürpınar'ın ligi çok iyi tanıdığını ve başarılı olacağını dile getirdi. Subaşı, Gürpınar'ın uzun süre İngiltere'de çalıştığını, Futbol Federasyonu'nda önemli görevler üstlendiğini ve takımları yakından takip ettiğini söyledi. Subaşı, "Necat hoca çok birikimli bir futbol adamı. Bize kesinlikle faydalı olacak. Önyargılı davranmayıp, Gürpınar'ı ve takımı destekleyelim" çağrısında bulundu.     

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