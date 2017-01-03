Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Aydınspor 1923'te Gürpınar iddialı

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te teknik direktörlük görevine getirilen Necat Gürpınar imza töreninde iddialı açıklamalarda bulundu. Bazı taraftarların uzun süredir takım çalıştırmadığı yolundaki eleştirilerine...

Aydınspor 1923'te Gürpınar iddialı
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te teknik direktörlük görevine getirilen Necat Gürpınar imza töreninde iddialı açıklamalarda bulundu.
Bazı taraftarların uzun süredir takım çalıştırmadığı yolundaki eleştirilerine katılmadığını dile getiren Gürpınar, "Fazla takım çalıştırmak başarı için tek koşul değildir. Dünyanın en başarılı teknik adamları her zaman az takımda görev yapmıştır" dedi.
11 yaşından bu yana futbolun içinde yer aldığını dile getiren Gürpınar, "Futbolun içinde yer aldığım sürece en üst seviyeleri gördüm. Federasyonda görevliyken Şenol Güneş'le Dünya Kupası, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'le Avrupa Şampiyonası'nı yaşadım. 1982'den bu yana tüm Dünya Kupası maçlarını yerinde izledim. UEFA'ya bağlı ülkelerin antrenörlerini eğittim. Yeterince tecrübem var" diye konuştu.
Aydınspor 1923'ün kadrosunda üst düzey futbolcuların yer aldığını dile getiren 59 yaşındaki teknik adam, şimdilik transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi. Başarılı olacağına inandığını sözlerine ekleyen Necat Gürpınar konuşmasını şöyle tamamladı: "Mevcut futbolcularımı tanımadan takviye istemem mümkün değil. Şu an için kadrom yeterli ve kaliteli. Aydın'ın ve bu kent futbolunun benim kalbimde ayrı bir yeri var. Efeler diyarında olmaktan gurur duyuyorum. Tüm enerjimi takımımın başarısı için harcayacağım. Buraya bir devi uyandırmaya geldim. Tüm kentle birlik ve beraberliği sağlayarak hedeflerimize ulaşacağız. Benim futbolda hiçbir zaman B planım olmamıştır, hep A planıyla hareket ettim. Elbette tek başıma bazı şeyleri başaramam, el birliği ile çalışacağız." 
ALTYAPI PARÇAMIZ OLACAK
Aydınspor 1923'ün yeni teknik direktörü Necat Gürpınar, altyapının da takımın bir parçası olduğunu dile getirdi. "Ben A takımın değil, Aydınspor 1923'ün teknik direktörüyüm" diyen Gürpınar, "Bu kulüpte her futbolcunun profesyonel takımda oynama şansı var. Genç oyuncularımıza her zaman kapımız açık olacak. O nedenle altyapı olmadan hareket edemeyiz. Futbolcu gelişimini yakından takip edeceğiz. Antrenörlerimizin de donanımı çok önemli. Alyapı hocalarımızın hepsi benim yardımcılarım olacak" dedi. 

  FOTOĞRAFLI    

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55