Aydınspor 1923'te Gürpınar dönemi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün yeni teknik direktörü Necat Gürpınar oldu. Devre arasında Göksel Özdemir'le yollarını ayıran siyah beyazlılar bugün yapılan görüşmelerde 59 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Gürpınar kariyerinde Sincanspor, İzmirspor, Bucaspor ve Somaspor'u çalıştırdı. Necat Gülpınar'ın yardımcılıklarını ise Yüksel Kepoğlu, Ahmet Aşlek ve İsmail Ünal yapacak. FOTOĞRAFLI