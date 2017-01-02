Aydınspor 1923'te Gürpınar dönemi
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün yeni teknik direktörü Necat Gürpınar oldu. Devre arasında Göksel Özdemir'le yollarını ayıran siyah beyazlılar bugün yapılan görüşmelerde 59 yaşındaki teknik adam ile...
02 Ocak 2017 Pazartesi 14:36
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün yeni teknik direktörü Necat Gürpınar oldu. Devre arasında Göksel Özdemir'le yollarını ayıran siyah beyazlılar bugün yapılan görüşmelerde 59 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Gürpınar kariyerinde Sincanspor, İzmirspor, Bucaspor ve Somaspor'u çalıştırdı. Necat Gülpınar'ın yardımcılıklarını ise Yüksel Kepoğlu, Ahmet Aşlek ve İsmail Ünal yapacak. FOTOĞRAFLI
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.