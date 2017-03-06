Aydınspor 1923'te fatura savunmaya

İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta lider Gümüşhanespor'a evinde 4-0 mağlup olan Aydınspor 1923'ün teknik direktörü Necat Gürpınar, takımın yaptığı savunma hatalarından yakındı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatmalarının ardından ikinci 45 dakikada Gümüşhanespor'a karşı üstün bir oyun sergilediklerini ifade eden Necat Gürpınar, şu yorumda bulundu:

"Ne yazık ki kazanma arzumuzun arttığı bu bölümde savunma güvenliğini ihmal ettik. 79'uncu dakikada ikinci golü kalemizde gördükten sonra iyice oyun disiplinini kaybettik. Hücuma çıkarken, defansta da dikkatli olmalıydık. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız. Önümüzde 9 hafta var ve mutlaka play soff yarışına ortak olabilmek için toparlanacağız."