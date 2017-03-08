Aydınspor 1923'te Doğantez dönemi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Gümüşhanespor'a 4-0 mağlup olan Aydınspor 1923'te Necat Gürpınar'ı görevden alan yönetim, teknik direktörlüğe Tolga Doğantez'i getirdi. Siyah beyazlı yönetimin açıklamasında, "Teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez getirilmiştir. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz. Aydınspor 1923 camiasına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Sezonun ilk yarısında Hacettepe'yi çalıştıran Doğantez, daha önce Balçova Yaşamspor ve Bucaspor'da görev yapmıştı. Geçen sezon başında da Aydınspor 1923'ün başına geçen Tolga Doğantez, 4 lig, 5 kupa maçında takımı sahaya çıkardıktan sonra ayrılmıştı.

Bu arada görevine son verildikten sonra 10 gün rapor aldığı belirtilen Necat Gürpınar'ın sözleşmesini henüz feshetmediği öğrenildi. FOTOĞRAFLI