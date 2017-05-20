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Aydınspor 1923'te Başkan Türen iddialı

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta sezonu 16'ncı tamamlayıp 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'te Başkan Hidayet Türen, yeni sezonda 3. Lig'de başarılı olacak kadroyu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. İlk etapta...

Aydınspor 1923'te Başkan Türen iddialı
SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta sezonu 16'ncı tamamlayıp 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'te Başkan Hidayet Türen, yeni sezonda 3. Lig'de başarılı olacak kadroyu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
İlk etapta yeni bir teknik direktör belirleyeceklerini anlatan Başkan Türen, "Bu ligi iyi tanıyan, tecrübeli bir çalıştırıcıya takımı emanet edeceğiz. En kısa sürede teknik adam sorununu çözeceğiz. Ardından kaliteli futbolcu grubuyla yola koyulacağız" dedi.
Muhalefeti de sert dille eleştiren Başkan Türen, "Biz işimize bakıyoruz. Varsa bizden daha iyi kulübü yönetecek gelsin. Sadece konuşmakla icraat yapılmıyor. Bu sezon büyük üzüntü yaşadık. Ancak yeniden şampiyonluğa ulaşıp 2'nci Lig'e döneceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.

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