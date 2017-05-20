Aydınspor 1923'te Başkan Türen iddialı

İlk etapta yeni bir teknik direktör belirleyeceklerini anlatan Başkan Türen, "Bu ligi iyi tanıyan, tecrübeli bir çalıştırıcıya takımı emanet edeceğiz. En kısa sürede teknik adam sorununu çözeceğiz. Ardından kaliteli futbolcu grubuyla yola koyulacağız" dedi.
Muhalefeti de sert dille eleştiren Başkan Türen, "Biz işimize bakıyoruz. Varsa bizden daha iyi kulübü yönetecek gelsin. Sadece konuşmakla icraat yapılmıyor. Bu sezon büyük üzüntü yaşadık. Ancak yeniden şampiyonluğa ulaşıp 2'nci Lig'e döneceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.