Aydınspor 1923'te aynı kabus

AYDIN, ()

Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2'nci Lig'den düşen Aydınspor 1923, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta da düşme hattından kurtulamayıp taraftarını endişelendiriyor. Son olarak Cizrespor'a da deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 6 haftadır galibiyete hasret. Amatör kümenin eşiğine gelen Aydın, 6 haftalık periyotta 5 mağlubiyet alırken hanesine yalnız 1 puan yazdırabildi. Grupta son 8 maç öncesi kurtuluş hattının 4 puan gerisindeki Aydınspor'da teknik direktörlük görevine 3 hafta önce Akif Başaran'ın yerine Mustafa Ceviz'in getirilmesi de henüz sıkıntıya çare olmadı.