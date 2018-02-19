 Aydınspor 1923'te Aydın Başaran ile yollar ayrıldı

AYDIN, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Payasspor'a evinde 5-2 yenilen Aydınspor 1923'te Teknik Direktör Akif Başaran'la yollar ayrıldı. Alınan ağır yenilginin ardından Başaran ile bir araya gelen yönetim kurulu, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Akif Başaran, takımda kan değişikliğinin olması gerektiğini belirterek siyah-beyazlı camiadan ayrıldığını açıkladı. Başkan Özgür Kızıl da Akif Başaran ile dostça yollarını ayırdıklarını ifade etti. Aydınspor 1923'te teknik direktör arayışları başladı.