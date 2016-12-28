Aydınspor 1923'te 3 aday

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Göksel Özdemir ile yollarını ayıran Aydınspor 1923, Selahaddin Dinçel, Mustafa Ceviz ve Semih Yuvakuran isimleri üzerinde durduğu öğrenildi. Başkan Hidayet Türen'in öncelikli olarak Dinçel'le görüştüğü bildirildi. Aydınspor 1923'te 2012-13 sezonunda şampiyonluk yaşayarak takımı 2'nci Lig'e çıkaran Selahaddin Dinçel'in camia tarafından da çok istendiği ve tecrübeli teknik adamın da Aydınspor 1923'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

KUPADA RAKİP BURSASPOR

Aydınspor 1923 yarın Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4'üncü hafta maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 16.30'da başlayacak müsabakayı Murat Özcan yönetecek.

Siyah beyazlı ekibi Göksel Özdemir'in yokluğunda sahaya Antrenör Mahmut Arslan çıkaracak. Grupta Ümraniyespor'a 3-1 yenilip Akhisar Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Aydınspor 1923, Bursaspor'u Adnan Menderes Stadı'nda 1-0 yenmeyi başarmıştı. Kupada 3 maçta 4 puan toplayan Aydınspor 1923, 3'üncü sırada yer alıyor.