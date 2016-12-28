Aydınspor 1923'te 3 aday

KUPADA RAKİP BURSASPOR
Aydınspor 1923 yarın Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4'üncü hafta maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 16.30'da başlayacak müsabakayı Murat Özcan yönetecek.
Siyah beyazlı ekibi Göksel Özdemir'in yokluğunda sahaya Antrenör Mahmut Arslan çıkaracak. Grupta Ümraniyespor'a 3-1 yenilip Akhisar Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Aydınspor 1923, Bursaspor'u Adnan Menderes Stadı'nda 1-0 yenmeyi başarmıştı. Kupada 3 maçta 4 puan toplayan Aydınspor 1923, 3'üncü sırada yer alıyor.