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Aydınspor 1923 sevinemedi

AYDIN, () TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Aydınspor 1923'ün sevinci kursağında kaldı. Düşme hattındaki siyah-beyazlılar, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmesine rağmen...

Aydınspor 1923 sevinemedi

AYDIN, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Aydınspor 1923'ün sevinci kursağında kaldı. Düşme hattındaki siyah-beyazlılar, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmesine rağmen sınırdaki rakibi Osmaniyespor'un Tekirdağspor'u yenmesiyle aradaki 4 puanlık farkı eritemedi. Bitime 2 hafta kala umut tüketen Aydın, bu hafta şampiyonluğu garantilemek isteyen lider Utaş Uşakspor'u konuk edecek. Aydınspor 1923, maç kaybederse Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutacak.
Efe, kazanır ya da berabere kalırsa, Osmaniyespor'un Cizrespor'a deplasmanda yenilmesini bekleyecek. Osmaniye, Cizre'den galip dönerse Aydınspor kesin olarak küme düşecek. 

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