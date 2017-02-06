Aydınspor 1923 play off şansını zora soktu

Teknik direktör Necat Gürpınar ikinci yarıda sadece son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u 5-1 mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Kritik maçlarda istediğimizi alamadık, kazanmayı öğrenemedik" diye konuştu. Play off hattıyla aralarında 8 puan fark olduğunu hatırlatan Necat Gürpınar, "Elbette inancımızı kaybetmedik. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Ancak basit hatalar yapıyoruz. Bir an önce çıkış yakalamalıyız" diye konuştu.
Teknik direktör Necat Gürpınar ikinci yarıda sadece son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u 5-1 mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Kritik maçlarda istediğimizi alamadık, kazanmayı öğrenemedik" diye konuştu. Play off hattıyla aralarında 8 puan fark olduğunu hatırlatan Necat Gürpınar, "Elbette inancımızı kaybetmedik. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Ancak basit hatalar yapıyoruz. Bir an önce çıkış yakalamalıyız" diye konuştu.