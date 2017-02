Aydınspor 1923 play off şansını zora soktu

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 2-1 yenilerek play off şansını zora sokan Aydınspor 1923'te keyifler kaçtı.

Teknik direktör Necat Gürpınar ikinci yarıda sadece son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u 5-1 mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Kritik maçlarda istediğimizi alamadık, kazanmayı öğrenemedik" diye konuştu. Play off hattıyla aralarında 8 puan fark olduğunu hatırlatan Necat Gürpınar, "Elbette inancımızı kaybetmedik. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Ancak basit hatalar yapıyoruz. Bir an önce çıkış yakalamalıyız" diye konuştu.