AKHİSAR Belediyespor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası defterini kapatan Aydınspor 1923 lige döndü.

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Hatayspor'u konuk edecek siyah beyazlı ekip, bugüne dek hiç mağlup edemediği rakibini yenerek bir ilki başarmayı hedefliyor. Hatayspor ile şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde eden siyah beyazlı ekip kalesinde 5 gol görürken sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Necat Gürpınar, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Geçen hafta Kayseri Erciyesspor'u 5-1 yenerek moral bulduk. Hatayspor iyi takım ancak kayıp yaşamayacağız. Türkiye Kupası'nda ise iyi sonuçlar almamıza rağmen amacımıza ulaşamadık" diye konuştu.