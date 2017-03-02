Aydınspor 1923 lideri gözüne kestirdi

Teknik Direktör Necat Gürpınar, karşılaşmayı kazanmaktan başka hiç bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Oyuncuların çok iyi moral ve motivasyonla maça çıkacaklarını ifade eden Gürpınar, "Play off şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Kesinlikle hedefimizden sapmayacağız. Gümüşhanespor güçlü bir ekip. Ancak taraftarımızın önünde 3 puanı hanemize yazdıracağız" dedi.
Teknik Direktör Necat Gürpınar, karşılaşmayı kazanmaktan başka hiç bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Oyuncuların çok iyi moral ve motivasyonla maça çıkacaklarını ifade eden Gürpınar, "Play off şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Kesinlikle hedefimizden sapmayacağız. Gümüşhanespor güçlü bir ekip. Ancak taraftarımızın önünde 3 puanı hanemize yazdıracağız" dedi.