Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Aydınspor 1923 lideri gözüne kestirdi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılan Aydınspor 1923, pazar günü konuk edeceği lider Gümüşhanespor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik Direktör Necat Gürpınar, karşılaşmayı kazanmaktan başka...

Aydınspor 1923 lideri gözüne kestirdi
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılan Aydınspor 1923, pazar günü konuk edeceği lider Gümüşhanespor maçına iddialı hazırlanıyor.
Teknik Direktör Necat Gürpınar, karşılaşmayı kazanmaktan başka hiç bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Oyuncuların çok iyi moral ve motivasyonla maça çıkacaklarını ifade eden Gürpınar, "Play off şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Kesinlikle hedefimizden sapmayacağız. Gümüşhanespor güçlü bir ekip. Ancak taraftarımızın önünde 3 puanı hanemize yazdıracağız" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.