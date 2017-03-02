Aydınspor 1923 lideri gözüne kestirdi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılan Aydınspor 1923, pazar günü konuk edeceği lider Gümüşhanespor maçına iddialı hazırlanıyor.

Teknik Direktör Necat Gürpınar, karşılaşmayı kazanmaktan başka hiç bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Oyuncuların çok iyi moral ve motivasyonla maça çıkacaklarını ifade eden Gürpınar, "Play off şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Kesinlikle hedefimizden sapmayacağız. Gümüşhanespor güçlü bir ekip. Ancak taraftarımızın önünde 3 puanı hanemize yazdıracağız" dedi.

