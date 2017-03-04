Aydınspor 1923 lidere karşı

SPOR Toto 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İnegölspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Aydınspor 1923, yarın lider Gümüşhanespor'u misafir edecek. Adnan Menderes Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Teknik Direktör Necat Gürpınar Gümüşhanespor'dan çekinmediklerini belirterek, "Kendi sahamızda galip geleceğimize inanıyorum. Haftalardır iyi futbol oynuyoruz ama bir türlü istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz. Gümüşhanespor karşısında şanssızlığımızı da yeneceğiz" diye konuştu.