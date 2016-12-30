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Aydınspor 1923 kupada moral buldu

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta istikrarsız sonuçlar aldığı ilk yarıyı 21 puanla 12'nci sırada tamamlayan Aydınspor 1923, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise moral buldu. Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u eleyerek kupada gruplara kalan...

Aydınspor 1923 kupada moral buldu
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta istikrarsız sonuçlar aldığı ilk yarıyı 21 puanla 12'nci sırada tamamlayan Aydınspor 1923, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise moral buldu. Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u eleyerek kupada gruplara kalan siyah beyazlı ekip G Grubu'nda son 3 maçında yine Süper Lig'den Akhisar Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı, evinde 1-0 yendiği Bursaspor'dan deplasmanda 1-1'lik sonuçla 1 puanı aldı. Ümraniyespor'un 6 puanla lider olduğu grupta son 2 maç öncesi Aydınspor 1923, Akhisar Belediyespor ve Bursaspor'un 5'er puanları var.
Siyah beyazlı ekipte devre arasında yaprak dökümü de devam ediyor. Teknik Direktör Göksel Özdemir ve stoper Gurur Yazar ile yollarını ayıran Efe'de Burakcan Balcı ve Samed Kartal da gidenler kervanına katıldı. Sezon başında Anadolu Üsküdar 1908'den kadroya katılan kanat oyuncusu Samed, 9 lig maçında forma giyerken ağları 2 kez sarstı. Orta sahada görev alan Burakcan ise 2015-2016 sezonunda bu yana top koşturduğu Efe ekibinde 11 resmi maça çıkıp 1 gol attı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Aydınspor 1923'ün listesinde Selahaddin Dinçel, Mustafa Ceviz, Semih Yuvakuran, Tevfik Ata Tekin, Gürkan Ferhatoğlu gibi isimler yer alıyor.

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