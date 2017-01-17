Aydınspor 1923 kupada lider Ümraniyespor'la oynuyor

AYDIN, ()- ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'nda 5 puanla son sırada yer alan Aydınspor 1923, yarın 5'inci hafta karşılaşmasında liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor'u misafir edecek.

Adnan Menderes Stadı'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Necat Gürpınar, taraftarların desteği ile güçlü rakiplerini yenerek gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Gürpınar, "Kupa kulüpler için hem prestij açısından hem de ekonomik olarak önemli. Ümraniyespor karşısında iyi futbol oynayıp istediğimizi alacağız" diye konuştu.