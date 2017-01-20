Aydınspor 1923 Kayseri Erciyesspor deplasmanında

İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Aydınspor 1923, yarın ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak.
Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Batuhan Gültek yönetecek. Siyah beyazlılarda kart cezalısı orta saha oyuncusu Vedat Budak forma giyemeyecek.
Kayseri Erciyespor karşısında takımının başında ilk galibiyetini almayı hedefleyen teknik direktör Necat Gürpınar, "Rakibimizin konumu bizi ilgilendirmiyor. Büyük bir disiplinle sahaya çıkıp mücadele etmek zorundayız. Tek hedefimiz galibiyet" dedi.
İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Aydınspor 1923, yarın ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak.