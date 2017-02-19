Aydınspor 1923-Karşıyaka Notlar

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iki Ege takımını karşı karşıya getiren derbi maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşıyakalılar, 8 otobüsün yanı sıra minibüsler ve onlarca özel araçla İzmir'den Aydın'a akın etti.Aydın ve Denizli'de okuyan üniversiteli Karşıyakalılar da takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil kırmızılılar, 11 bin kişilik Adnan Menderes Stadı'nda kendilerine ayrılan 550 kişilik yeri tamamen doldurdu. Aydınlılar da tribünlere akın etti. Emniyet güçleri, tribün girişinde taraftarların alkol alıp almadığını gazete rulosuna üfleterek kontrol etti. Aşırı alkollü olan taraftarlara işlem yapıldı.Dost iki kulüp arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçın olaylı geçmesinin ardından rövanşta da gerilim vardı. Aydın Emniyeti, Karşıyaka taraftarlarının otobüs ve araçlarını İzmir-Aydın Otobanı çıkışında durdurup aradı. Taraftarlar stada TOMA ve polis eskortuyla getirildi. Hem Karşıyakalı, hem de Aydınlı taraftarlar, stada girerken meşale yakıp plastik torpiller patlattı. Stat dışında Aydınlıların attığı cam şişe başına isabet eden bir Karşıyaka taraftarı, hastanelik oldu.Karşıyaka yönetimi, Aydın deplasmanında kalabalık bir kadroyla takımı yalnız bırakmadı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Malta ve Almanya'ya yaptığı geziye aile şirketlerini temsilen katılan Başkan Mutlu Altuğ da ayağının tozuyla maça yetişti.2'nci Başkan Yener Eyüpoğlu, yöneticiler Serhat Bayülken, Oktay Yeşil ve Aygün Cicibaş da tribündeydi. Deplasman masraflarını yönetime dışarıdan destek olarak alınan yöneticilerden Mehmet Peçin karşıladı.Maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağıran Aydınspor 1923 taraftarları, golcü Nezir Özer'in ismini söyledikten sonra aralık ayında Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcunun ağabeyi Şehmus Özer'i de unutmadı. Aydınlılar, "Şehmus ölmedi kalbimizde yaşıyor" diye bağırdı. Cezası nedeniyle derbide forma giyemeyen Erdi de taraftarın isteği üzerine saha ortasına gelip tribünlere üçlü çektirdi.Teknik Direktör Turgut Uçar'ın geçen hafta Ali Say'ın kadro dışı bırakılmasıyla yaşanan kriz ve ardından gelen 3-0'lık Hatayspor mağlubiyeti sonrası istifa ettiği Karşıyaka'da bu sezonki üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Atilla Güneş, ilk maçına çıktı. Kulüpte yıllarca sporcu, geçen sezondan bu yana da sportif menajer olarak görev yapan Güneş, kariyerinde ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.Kadro dışı bırakılan Onur Kıntaş ve Ali Say'ın Atilla Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle affedildiği Karşıyaka'da ilk 11'de 2 değişiklik vardı. Karşıyaka'da Güneş, cezalı Tayfun'un yerine Ali Say'ı yeniden ilk 11'e monte etti. Ön liberoda Abdülhamit'in yerine tekrar Mustafa Aşan oynadı. Affedilen isimlerden Onur ise maça yedek kulübesinde başladı.Ev sahibi Aydınspor 1923 cephesinde de 2 değişiklik vardı. Son maçta Kırklarelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Aydınspor 1923'te cezalı Erdi'nin yerine defansta Serkan oynadı. Oğuzhan'ın yerine ise Reşo as kadroda şans buldu.