Aydınspor 1923 karalar bağladı

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

AYDIN'ı yıllarca profesyonel liglerde temsil eden Aydınspor 1923, üst üste üçüncü yıl da küme düşerek Süper Amatör Lig'e geriledi. TFF 2. Lig'de 2016-17 sezonunun son haftasında şok bir şekilde ikili averajla küme düşme acısı yaşayan Aydın temsilcisi, geçen sezon da TFF 3. Lig'de tutunamayıp amatöre döndü. Bu sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta sezonu 14 takım arasında yedinci sırada tamamlayan Aydınspor, gruptaki 4 Aydın ekibi içinde ikinci sırayı elde ettiği için Play-Out oynadı. Yıllarca tarihi maçlar oynadığı evi Adnan Menderes Stadı'nda Süper Amatör Lig'den Karpuzlu Belediyespor'la karşılaşan Aydın, rakibine 2-0 mağlup olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) de veda etti. Maçı 500 civarında taraftar izledi. Karpuzlu, yeni sezonda Aydınspor 1923'ün yerine BAL'da mücadele edecek.