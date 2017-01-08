Aydınspor 1923 hazırlık maçında farklı mağlup oldu
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımı Denizlispor 6-0 mağlup oldu. Müsabakada kadrodaki tüm futbolculara şans veren teknik direktör Necat...
08 Ocak 2017 Pazar 11:41
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımı Denizlispor 6-0 mağlup oldu. Müsabakada kadrodaki tüm futbolculara şans veren teknik direktör Necat Gürpınar, skoru önemsemediğini belirterek, "Oyuncuların tümünü ilk kez görme fırsatım oldu. Alınan yenilgi taraftarımızı üzmüş olabilir ama bu tür karşılaşmalarda önemli olan eksikleri tespit etmektir. Kampı en iyi şekilde bitirip, lige kadar hazır olacağız" diye konuştu.
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