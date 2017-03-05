Aydınspor 1923-Gümüşhanespor: 0-4

AYDIN, ()

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Serdar İla (xxx), Turgut Evran (xxx)

AYDINSPOR 1923: Evren (x)- Erdi (xx), İsmail (xx), Ömer (x) (Dk.66 Metincan x), Gürcan (xx), Reşo (xx), Oğuzhan (x), Vedat (x), Süleyman (x) (Dk.46 Serkan x), Nezir (x) (Dk.54 Tahir x), Berat (x)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx)- Salih (xx), Ali Sakal (xxx), Taşkın (xxx), Cem (xxx) (Dk.62 Zahit xxx), Cumhur (xx), Ali Özgün (xxxx), Süleyman (xx) (Dk.45+2 Taner xxx), Mehmet Cansın Çiçek (xxx), Mehmet Menderes Önkuzu (xxx) (Dk.77 Serhat xx), Rıdvan (xxxx)

GOLLER: Dk.45, Dk.81 Rıdvan, Dk.79, Dk.87 Ali Özgün (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Berat, Vedat, Serkan, Gürcan (Aydınspor 1923), Ali Sakal, Taner (Gümüşhanespor)

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923, kendi evinde lider Gümüşhanespor'a farklı yenildi: 4-0. Karşılaşmayı Yaklaşık 3 bin Aydınlı ile 300 Gümüşhane taraftarı izledi. 31 puanda kalan Aydın'da taraftarlar uzun süre yönetimi istifaya davet etti. Lider Gümüşhane ise 52 puana ulaştı.

2'nci dakikada Gümüşhanespor'da Cem'in ara pasıyla buluşan Ali Özgün, kaleci Evren ile karşı karşıya kaldı. Son anda yetişen Süleyman topu kornere gönderdi

5'inci dakikada Aydınlı Erdi şık çalımlarla sol kanattan ceza sahasına girdi. Erdi'nin ortasına Reşo'nun rövaşatası farklı şekilde dışarı çıktı.

45'inci dakikada Gümüşhanespor öne geçti. Taşkın'ın yerden kaleye gönderdiği topa kaleci Evren'den önce ayak koyan Rıdvan takımını öne geçirdi: 0-1.

68'inci dakikada kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Zahit'in sert şutunu Aydın kalecisi Evren son anda kornere çeldi.

79'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Defanstan hızlı çıkan Gümüşhanesporlu Rıdvan topu Zahit'e aktardı. Zahit'in ara pasıyla buluşan Ali Özgün düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

81'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Taşkın kullandı. Taşkın'ın ortasıyla buluşan Rıdvan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.

87'nci dakikada Gümüşhane skoru belirleyen golü attı. Taner'in soldan ortasında topla ceza sahasında buluşan Ali Özgün kendisinin 2, takımının 4'üncü golünü kaydetti: 0-4.



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