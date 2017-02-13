Aydınspor 1923 galibiyet hasretine son verdi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki Kırklarelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Aydınspor 1923, iki haftalık galibiyet hasretine son verirken, play off şansını da korumayı başardı.

Teknik Direktör Necat Gürpınar sezonun en kritik maçlarından birini oynadıklarını söyleyerek, "Puan kaybetseydik önümüz tıkanırdı. Artık geleceğe daha güvenle bakıyoruz" diye konuştu. Bu hafta Karşıyaka'yı konuk edeceklerini hatırlatan Gürpınar, "Artık Kırklarelispor karşılaşması geride kaldı. Büyük moral ve motivasyonla Karşıyaka derbisine hazırlanacağız. Rakibimizi yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Siyah beyazlılarda Kırklarelispor deplasmanında sarı kart gören kaptan Erdi Bakırcı cezalı duruma düştü.