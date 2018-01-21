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Aydınspor 1923 futbolcularından sahada protesto

Aydınspor 1923 - Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-4 Burhan CEYHAN / AYDIN, () STAT: Adnan Menderes HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Aydın Karsavuran (xx), Hüseyin Can (xx)  AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) - Ceyhun (xx), İsmail (x), Osman (x), Mesut...

Aydınspor 1923 futbolcularından sahada protesto

Aydınspor 1923 - Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-4

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Aydın Karsavuran (xx), Hüseyin Can (xx) 
AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) - Ceyhun (xx), İsmail (x), Osman (x), Mesut (x), Habib (xx) Serkan (x) (Dk. 62 Tuncay x), Artun (x) (Dk. 75 Ramazan x), Doğancan (x) (Dk. 46 Emre x), Ömer (x), Mikail (x) 
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx) - Berkay (xx), Ali Can (xx) (Dk. 72 Ömer Faruk x), Metehan (x) (Dk. 46 Emre x), Ahmet Buğrahan (xxx), Bilal (xx), Alper Hamdi (xx), Hakan (xxx), Cemal (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 68 Muhammet x), Mehmet Eksik (xxx)
GOLLER: Dk. 2 Ahmet Buğrahan, Dk. 4 ve Dk. 57 Mehmet Eksik, Dk. 80 Muhammet (Karaköprü), Dk. 45+1 Habib (Aydınspor)
SARI KARTLAR: Habib, Serkan, Osman (Aydınspor), Oğuzhan, Berkay (Karaköprü)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aydınspor 1923, ikinci yarının ilk haftasında evinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım 18 puanda kalırken, ilk deplasman galibiyetini alan Şanlıurfa temsilcisi 20 puana ulaştı.
Aydınsporlu futbolcular, belediye tarafından daha önce kulübe verileceği açıklanan arazinin halk oylamasına sunulmasına karar verilmesi nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu protesto etti. Siyah-beyazlı takım maçın başında 1 dakika hareketsiz dururken, konuk ekip bu sürede kendi aralarında top çevirdi. Bu protestonun ardından Şanlıurfa ekibi art arda goller buldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada orta sahadan atılan uzun topta defansın arkasında topla bulaşan Ahmet Buğrahan, kaleci Ulaş'ın sağından topu filelere gönderdi: 0-1.
4'üncü dakikada Karaköprü Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Soldan Hakan'ın ortasında altı pas içinde Mehmet Eksik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 
45+1'inci dakikada Aydınspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Habib, sert bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.
57'nci dakikada Aydınspor savunması ceza alanından topu çıkarmakta zorlanınca, Ahmet Eksik kaleci Ulaş'ı avladı: 1-3.
80'inci dakikada konuk ekipten Muhammet, Aydınspor ceza sahasında oluşan karambolde fileleri sarstı: 1-4.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Takımların maça çıkışı
- Stadyumdan genel ve detay görüntü
- Aydınspor 1923'ün 1 dakikalık tepkisi

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