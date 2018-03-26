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Aydınspor 1923 eriyor

AYDIN, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Aydınspor 1923, deplasmanda Kızılcabölükspor'a 3-0 yenilerek umut tüketmeye devam etti. Bu sonuçla son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Aydınspor 1923, düşme hattından...

Aydınspor 1923 eriyor

AYDIN, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Aydınspor 1923, deplasmanda Kızılcabölükspor'a 3-0 yenilerek umut tüketmeye devam etti. Bu sonuçla son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Aydınspor 1923, düşme hattından kurtulamadı. Bitime 6 hafta kala 15'nci Osmaniyespor'un 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda taraftarlar da isyan bayrağını açtı. Kızılcabölükspor maçı için Denizli Atatürk Stadı'na gelen yaklaşık 150 Aydınspor 1923'lü futbolsever 90 dakika bitiminde oyunculara tepki gösterdi, takımı ıslıkladı. Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2'nci Lig'den düşen, amatör kümeye gerilemenin eşiğine kadar gelen Ege ekibi kalan 6 haftada Karacabey Birlikspor, Tepecikspor (D), Ankara Adliyespor, Sultanbeyli Belediyespor (D), Utaş Uşakspor ve Tekirdağspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

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