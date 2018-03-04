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Aydınspor 1923-Elaziz Belediyespor: 0-1

Burhan CEYHAN / AYDIN,()  -  STAT: Adnan Menderes HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Erdinç Zengi (xx) AYDINSPOR 1923: Engin (x)- Ramazan (xx), Ceyhun (x), İsmail (xx), Osman Berk (x) (Dk. 84 Emre Akbulut), Mesut (xx), Habib (x),...

Aydınspor 1923-Elaziz Belediyespor: 0-1

Burhan CEYHAN / AYDIN,()  - 

STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Erdinç Zengi (xx)
AYDINSPOR 1923: Engin (x)- Ramazan (xx), Ceyhun (x), İsmail (xx), Osman Berk (x) (Dk. 84 Emre Akbulut), Mesut (xx), Habib (x), Serkan (xx), Ömer (xx), Mikail (x), Yusuf (x) (Dk. 66 Tuncay xx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xxx)- Fahri (xx), Abdullah (xx), Muhammet Ali (xxx) (Dk. 75 Okan xx), Nihat (xx), Furkan (xx) (Dk. 28 Çağlayan xxx), İsmail (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 68 Doğancan xx), Volkan Çekiç (xxx), Kadir (xx), Volkan Serim (xxxx)
GOL: Dk. 45 Volkan Serim (Elaziz Bld)
SARI KARTLAR: Volkan Çekiç (Elaziz Bld) - İsmail (Aydınspor 1923)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kötü gidişe engel olamayıp düşme hattında kalan Aydınspor 1923, evinde Elaziz Belediyespor'a da 1-0 yenildi. Konuk ekibin golünü 45'inci dakikada Volkan Serim attı. Bu skorla son 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekip, 23 puanla düşme hattında kalırken Elaziz, puanını 38'e çıkardı. Mücadelenin ardından Aydınlı taraftarlar hem futbolcuları hem de hakemleri protesto etti.
20'nci dakikada Aydınspor 1923 atağında ceza sahası içerisine giren Mikail'in sert vuruşu yan ağlarda kaldı.
32'nci dakikada siyah-beyazlı ekipte ceza sahası içerisinde topla buluşan Habib'in yerden vuruşu kaleci Ogün'ün kollarında kaldı.
45'inci dakikada konuk takımın golü geldi. Aydınspor 1923 ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Volkan Serim sert vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
56'ncı dakikada Aydınspor 1923 atağında Osman uzaktan kaleye şutladı, kaleci Ogün topu elleriyle kornere çıkardı.
77'nci dakikada sol kanattan Habib'in ortasında Mikail topu ceza alanına bıraktı, Mesut müsait pozisyonda dokunamadı.
82'nci dakikada gelişen Elaziz atağında Doğancan sağdan pası Okan'a verdi. Okan kaleye şutladı top kaleci Engin'de kaldı. 
Maçı konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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