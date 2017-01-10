Aydınspor 1923'e takviye yok

Cem ULUCAN / AYDIN, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup takımlarından Aydınspor 1923, üç günlük Antalya kampının ardından çalışmalarına kendi tesislerinde devam ederken teknik direktör Necat Gürpınar, ara transferde takviye istemediğini tekrarladı. Antalya'da oynadıkları hazırlık maçlarında Denizlispor'a 6-0, Kasımpaşa'ya ise 3-1 yenilmelerine rağmen takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Necat Gürpınar, "Her şeyden önce futbolcuları daha iyi tanıma şansı buldum. Tüm oyuncularım antrenmanlarda ve maçlarda ellerinden gelenin fazlasını sahaya yansıtmaya çalıştı. Ben bu takımın ligde iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi.

İkinci yarının ilk maçında pazar günü şampiyonluk adaylarından Ankaragücü'nü konuk edeceklerini hatırlatan Necat Gürpınar, taraftarların desteği ile bu engeli kayıpsız aşacaklarına inandığını söyledi.