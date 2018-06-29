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Aydınspor 1923'e Nazilli'den büyük jest

AYDIN, () Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Uygunsuz ve rıza dışı kullanılması" gerekçesiyle Hüseyin Aksu Tesisleri'nden çıkarılmak istenen Aydınspor 1923'e ezeli rakibi Nazilli Belediyespor'dan büyük jest geldi.  Aydın...

Aydınspor 1923'e Nazilli'den büyük jest

AYDIN, ()

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Uygunsuz ve rıza dışı kullanılması" gerekçesiyle Hüseyin Aksu Tesisleri'nden çıkarılmak istenen Aydınspor 1923'e ezeli rakibi Nazilli Belediyespor'dan büyük jest geldi. 
Aydın ekibine sahip çıkan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Aydınspor 1923 tüm Aydın'ın değeridir. Onları tesislerimizde ağırlamaya hazırız. Geçmişte Sökespor'a tesislerimizi açtığımız gibi Aydınspor'da kapılarımızı sonuna kadar açık" dedi. 
Elektriği ve suyu kesik olan Hüseyin Aksu Tesisleri'nin bahçesinde gerçekleştirilen kongrede Aydınspor 1923'ün başkanlığına getirilen Hüsamettin Artan ise, "Haluk Alıcık'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Haluk Alıcık, Nazilli'de futbolu yaşatıyor" diye konuştu.
 

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