Aydınspor 1923'e altyapıdan 12 takviye

ESKİ futbolcularına olan borçlarından kaynaklanan transfer yasağı yüzünden devre arasında takviye yapamayan Aydınspor 1923'te altyapıdan 12 futbolcu A takıma alındı. Teknik direktör Necat Gürpınar'ın seçtiği Ahmet Ayçiçek, Emre Akbulut, Zeki Çiftçi, Mustafa Topçu, Mehmet Elma, Yaşarcan Alacaoğlu, Mazlum Bozan, Denizhan Daşgan, Tolunay Siner, Mert Kurtbaş, Muhammed Şeşen ve Mehmet Çakaloğlu dün ilk kez ağabeyleriyle çalışma fırsatı buldu.

Necat Gürpınar "Hedefimiz, gençlerimizden en az 5'ini profesyonel yapıp direkt oynatabilmek. Altyapıya çok önem veriyoruz ve emeklerimizin karşılığını mutlaka alacağız" dedi. Öte yandan pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak siyah beyazlılarda Metincan Cici'nin sakatlanması moralleri bozdu. Genç futbolcunun antrermanda sol dizine darbe aldığı ve Kırklareli randevusunda forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.