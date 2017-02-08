Aydınspor 1923'e altyapıdan 12 takviye

Necat Gürpınar "Hedefimiz, gençlerimizden en az 5'ini profesyonel yapıp direkt oynatabilmek. Altyapıya çok önem veriyoruz ve emeklerimizin karşılığını mutlaka alacağız" dedi. Öte yandan pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak siyah beyazlılarda Metincan Cici'nin sakatlanması moralleri bozdu. Genç futbolcunun antrermanda sol dizine darbe aldığı ve Kırklareli randevusunda forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Necat Gürpınar "Hedefimiz, gençlerimizden en az 5'ini profesyonel yapıp direkt oynatabilmek. Altyapıya çok önem veriyoruz ve emeklerimizin karşılığını mutlaka alacağız" dedi. Öte yandan pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak siyah beyazlılarda Metincan Cici'nin sakatlanması moralleri bozdu. Genç futbolcunun antrermanda sol dizine darbe aldığı ve Kırklareli randevusunda forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.