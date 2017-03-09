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Aydınspor 1923 Doğantez'le sahada

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta iç sahada alınan 4-0'lık Gümüşhanespor yenilgisinden sonra Necat Gürpınar ile yolları ayırıp teknik direktörlüğe Tolga Doğantez'i getiren Aydınspor 1923 yarın Tokatspor deplasmanında...

Aydınspor 1923 Doğantez'le sahada
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta iç sahada alınan 4-0'lık Gümüşhanespor yenilgisinden sonra Necat Gürpınar ile yolları ayırıp teknik direktörlüğe Tolga Doğantez'i getiren Aydınspor 1923 yarın Tokatspor deplasmanında terleyecek. Gaziosmanpaşa Stadı'nda Murat Erdoğan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te start alacak.
Geçen sezon görev yaptığı Aydınspor 1923'e geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Doğantez, camiaya başarı sözü verdi. Aydınspor 1923'ü iyi tanıdığını belirten genç teknik adam, "Burada görev aldığım dönemde iyi işlere imza atmıştım. Ancak saha dışı bazı olumsuzluklar nedeniyle istifa ettim. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Yarın Tokatspor'u yenerek iyi bir başlangıç yapacağız" dedi. 
Aydınspor 1923'e son 9 maç için gelmediğini vurgulayan Tolga Doğantez, "Kulübün kalan 9 haftada bana çok ihtiyacı yok. Ben buraya ileriye dönük hedefler için geldim. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynamak için imza attım. İyi bir yapılanmaya gidip, sağlam temeller üzerine takımı kuracağız. Kalan 9 haftada heyecan hisseden, formanın hakkını kadar veren oyuncularımla geleceğin takımınıoluşturacağım" diye konuştu. Tokatspor'un durumunu da değerlendiren Doğantez, "Rakibimiz düşme potasından kurtulmak istiyor. Son 12 haftada sadece 2 maç kaybettiler. Biz kazanmak adına elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu. Siyah beyazlılarda sakatlığı süren stoper Erdi'nin oynamasının ise zor olduğu öğrenildi. 

 

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