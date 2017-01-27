Aydınspor 1923'de Nezir'le Serkan kadro dışı

Cem ULUCAN / AYDIN, ()- SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü iç sahada oynanacak Hatayspor maçına hazırlanan Aydınspor 1923'te defans oyuncusu Serkan Özdemir ve golcü Nezir Özer, kadro dışı bırakıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor ile yapılan karşılaşmada oyundan çıkarıldıkları için teknik direktör Necat Gürpınar'a tepki gösteren 2 futbolcunun idmanlara alınmadığı belirtildi. Serkan ve Nezir'in dün akşam Gürpınar'la görüşerek özür diledikleri ifade edildi. Serkan, kimseye saygısızlık yapmadığını belirtirken şöyle dedi:

"Saha kanarına gelirken ağzımdan herhangi bir kötü söz çıkmadı. Hırsımdan dolayı reaksiyon vermiş olablirim. Teknik heyetten, yönetimden ve taraftarımızdan özür diliyorum. Amacım daha fazla sahada kalıp takıma katkı sağlamaktı, kötü bir niyetim yoktu."

Oyuncularıyla bir görüşme yapan Necat Gürpınar'ın da özür dileyen Nezir ve Serkan'ı affedebileceği öğrenildi.