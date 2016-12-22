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Aydınspor 1923-Bursaspor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

AYDIN, () STAT: Adnan Menderes HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Erdem Bayık (xx), Bahtiyar Birinci (xx) AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Ömer (xx), İsmail (xxx), Erdi (xxxx), Serkan (xx), Gürcan (xx), Reşo (xxx) (Dk.21 Şamil xxx), Vedat (xxx) (Dk.89...

Aydınspor 1923-Bursaspor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

AYDIN, ()
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Erdem Bayık (xx), Bahtiyar Birinci (xx)
AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Ömer (xx), İsmail (xxx), Erdi (xxxx), Serkan (xx), Gürcan (xx), Reşo (xxx) (Dk.21 Şamil xxx), Vedat (xxx) (Dk.89 Ramazan), Oğuzhan (xxx), Berat Ali (xxx), Tahir (xx) (Dk.86 Emre)
BURSASPOR: Mert Günok (xx)- Mert Örnek (xx), İsmail Konuk (x) (Dk.27 Merter x), Ertuğrul (x), Aziz Behich (xx), Faty (xx), Bilal (xx), Sercan (x), John (x), Sinan (x) (Dk.46 Del Valle xx), Necid (x) (Dk.46 Kubilay xx)
GOL: Dk.17 Reşo (Aydınspor 1923)
KIRMIZI KART: Dk.44 John (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Mert Günok, Aziz Behich (Bursaspor), Berat Ali, Evren (Aydınspor 1923)
ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'nda 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aydınspor 1923, Süper Lig'in güçlü takımlarından Bursaspor'u mağlup etmeyi başardı: 1-0.
Evinde daha önce kupada Süper Lig'den Antalyaspor ve Akhisar Belediyespor'a yenilmeyen Aydın'ın golünü 17'nci dakikada Reşo attı.
Siyah beyazlı ekipte Amed Sportif'te forma giyen ağabeyi Şehmus Özer'i trafik kazasında kaybeden futbolculardan Nezir, maçta forma giymedi. Reşo, attığı golden sonra formasını çıkarıp atletindeki Şehmus Özer yazısını gösterdi. Aydın'da Reşo golden  John'un 44'üncü dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bursaspor, oyuncu değişiklik haklarını kullandığı için 57'nci dakikada Merter'in sakatlanması sonrası maçı 9 kişiyle tamamladı. Bu skorla Aydınspor 1923, grupta 4 puana ulaşırken Bursaspor da 4 puanda kaldı. İki takım 29 Aralık'ta Bursa'da karşılaşacak.
10'uncu dakikada Bursasporlu Necid ceza sahasına girer girmez kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.
17'nci dakikada Aydınspor 1923 öne geçti. Bu dakikada Berat Ali'nin yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu Mert Günok kornere çeldi. Korneri sol kanattan Vedat kullandı, ceza sahasında iyi yükselen Reşo'nun kafa şutu ağlarla buluştu: 1-0. Reşo golden sonra sakatlanıp yerine 21'inci dakikada Şamil'e bıraktı.
30'uncu dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli geldi. Defansın arkasına gönderilen pasla sağ çaprazdan ceza alanına giren Berat Ali'nin karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.
44'üncü dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. 38'inci dakikada sarı kart gören, Berat'a sert müdahalede bulunan John ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
51'inci dakikada Aydınspor 1923 yine etkili geldi. Erdi'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Tahir'in kaleci Mert Günok'u geçip çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 
57'nci dakikada Oyuncu değişiklik haklarını ikinci yarının başında tamamlayan yeşil beyazlılarda arka adalesinden sakatlanan Merter de oyuna devam edemedi. Merter, soyunma odasına giderken John'un da kırmızı kart gördüğü Bursaspor oyunu 9 kişi sürdürdü.

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