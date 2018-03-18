Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Aydınspor 1923-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 0-0

Burhan CEYHAN / AYDIN,() STAT: Adnan Menderes  HAKEMLER: Emre Altun (xx), Hüseyin Okyatmaz (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx) AYDINSPOR 1923: Engin (xx) - Ramazan (xx) (Dk. 75 Emre Yıldırım x), Ceyhun (x), İsmail (xx), Osman (x), Habib (x), Emre...

Aydınspor 1923-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 0-0

Burhan CEYHAN / AYDIN,()
STAT: Adnan Menderes 
HAKEMLER: Emre Altun (xx), Hüseyin Okyatmaz (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)
AYDINSPOR 1923: Engin (xx) - Ramazan (xx) (Dk. 75 Emre Yıldırım x), Ceyhun (x), İsmail (xx), Osman (x), Habib (x), Emre Akbulut (xx) (Dk. 55 Yusuf x), Serkan (x), Ömer (x), Mikail (xx), Tuncay (xx) (Dk. 63 Canberk x)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xx) - Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Sami (xx) (Dk. 89 Raif), Nurullah (x) (Dk. 59 Yücel x), Hakan (xx), Necati (xx) (Dk. 59 Serkan x), Emre (xx), Taha (xx), Samet (xx)
SARI KARTLAR: Serkan (Aydınspor 1923), Miraç (Düzyurtspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 27'nci hafta mücadelesinde Aydınspor 1923, evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Bu skorla galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen düşme hattındaki Aydın temsilcisi 24, konuk takım ise 34 puana yükseldi. Maçı yaklaşık 500 kişi izledi.
15'inci dakikada orta sahada topla buluşan Aydınsporlu Habib, uzak mesafeden kaleyi yokladı, kaleci Ogün topu kornere çeldi.
27'nci dakikada gelişen Aydınspor 1923 atağında Emre Akbulut müsait pozisyonda topu auta attı.
54'üncü dakikada Habib'in sağdan ortasında ceza sahasında Tuncay vurdu, kaleci Ogün meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
80'inci dakikada ev sahibi ekipte sol kanattan topla ilerleyen Yusuf'un aşırtma vuruşunda kalecinin üzerinden geçen top az farkla dışarı gitti.
Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314