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Aydınspor 1923 Ahmet Duman ile anlaştı

SPOR Toto 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'te yönetim teknik direktör Ahmet Duman ile prensipte anlaştı. Kastamonu 1966'yı önce Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e, daha sonra 2'nci Lig'e taşıyan 60 yaşındaki deneyimli teknik...

Aydınspor 1923 Ahmet Duman ile anlaştı
SPOR Toto 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'te yönetim teknik direktör Ahmet Duman ile prensipte anlaştı.
Kastamonu 1966'yı önce Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e, daha sonra 2'nci Lig'e taşıyan 60 yaşındaki deneyimli teknik adam, bu sezon devre arasında anlaşma sağladığı Diyarbekirspor'a 3'üncü Lig'de play off finali oynattı. Diyarbekirspor, Sakaryaspor'a yenilerek 2'nci Lig'in kapısından döndü. Başkan Hidayet Türen, yeni sezon için anlaştıkları Ahmet Duman'ın önümüzdeki günlerde Aydın'a gelerek imza atacağını söyledi.
Öte yandan sözleşmeleri sona erecek Evren, Nezir, Oğuzhan, Ömer, Reşo, Serkan ve Vedat ile mukavele yenilemeyi planlayan yönetim TFF 1'nci Lig'den talipleri olan Gürcan'ı cazip bir teklif gelmesi halinde gönderecek.
 

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