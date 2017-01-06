Aydınspor 1923 2 genç futbolcuyu kadrosuna kattı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923 iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup takımı Araklı 1961 Spor'dan 21 yaşındaki forvet Hasan Beşir ile Trabzonspor U21 takımında...
06 Ocak 2017 Cuma 12:20
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923 iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup takımı Araklı 1961 Spor'dan 21 yaşındaki forvet Hasan Beşir ile Trabzonspor U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Salihcan ile anlaşma sağladığı belirtildi. Öte yandan Aydınspor 1923'ün pazar günü 4 günlük kamp için Antalya'ya hareket edeceği de kaydedildi. Aydınspor 1923'ün bu süreçte Süper Lig temsilcileri Kasımpaşa ve Gaziantepspor ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.