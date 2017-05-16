Aydın Menderes Üniversitesi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

ADNAN Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) futbol takımı, Denizli'de düzenlenen 14'ünü Türkiye Koç Spor Fast Üniversite Oyunları'nda namağlup şampiyon olarak ülkemizi Portekiz'de düzenlenecek Avrupa şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.Denizli'de düzenlenen turnuvanın finalinde İstanbul Üniversitesi ile karşılaşan Aydın temsilcisi, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren müsabakada güçlü rakibini penaltı atışları sonunda 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine taşıdı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan finalde 2 penaltı kurtaran kaleci Hayrullah, şampiyonlukta önemli rol oynadı.ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, şampiyonluğu Aydın'a getiren futbolcuları tebrik ederek, "Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Futbolcularımızın üniversitemizi ve ülkemizi Portekiz'de en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

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