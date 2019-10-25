Aydın'ın rakibi Karayolları

AYDIN, () - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk maçında deplasmanda VakıfBank'a 3-1 yenildikten sonra Beylikdüzü ve Nilüfer Belediyespor'u (D) 3-0'lık skorlarla mağlup eden Aydın ekibi, galibiyeti bulunmayan rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.