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Aydın'ın gururu Meryem

AYDIN, () - Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yıldız oyuncusu Meryem Boz, A Milli Takım'daki performansıyla kenti gururlandırıyor. Meryem, Ankara'da devam eden Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda...

SPOR 26.08.2019, 12:33
Aydın'ın gururu Meryem

AYDIN, () - Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yıldız oyuncusu Meryem Boz, A Milli Takım'daki performansıyla kenti gururlandırıyor.
Meryem, Ankara'da devam eden Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan millilerimizde başarıyla ter döküyor. Tecrübeli voleybolcuyu tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların Meryem Boz'dan aynı performansı Aydın Büyükşehir Belediyespor formasıyla ligde de beklediğini söyledi.

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