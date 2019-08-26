Aydın'ın gururu Meryem

AYDIN, () - Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yıldız oyuncusu Meryem Boz, A Milli Takım'daki performansıyla kenti gururlandırıyor.

Meryem, Ankara'da devam eden Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan millilerimizde başarıyla ter döküyor. Tecrübeli voleybolcuyu tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların Meryem Boz'dan aynı performansı Aydın Büyükşehir Belediyespor formasıyla ligde de beklediğini söyledi.