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Aydın'ın futbolda kara günü

AYDIN, () AYDIN'ın profesyonel liglerdeki siyah-beyazlı iki köklü kulübü de aynı gün küme düşmenin acısını yaşadı. Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2. Lig'e veda eden Aydınspor 1923, üst üste ikinci kez küme düşerek 7...

Aydın'ın futbolda kara günü

AYDIN, ()

AYDIN'ın profesyonel liglerdeki siyah-beyazlı iki köklü kulübü de aynı gün küme düşmenin acısını yaşadı. Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2. Lig'e veda eden Aydınspor 1923, üst üste ikinci kez küme düşerek 7 yıl sonra amatör kategoriye geriledi. Sezon başında transfer yasağını lig başladıktan sonra açabilen, tüm yılı sıkıntılı geçiren Aydın, TFF 3. Lig 3. Grup'taki 33. hafta mücadelesinde evinde Utaş Uşakspor'la 0-0 berabere kalarak kurtuluş umutlarını tüketti. 
İl merkezinin liglerdeki temsilcisi Aydınspor 1923, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftaya kurtuluş umutlarını mucizelere bırakarak giren Nazilli Belediyespor da deplasmanda lider Gümüşhanespor'a 3-1 mağlup olunca fişi çekti. Son hafta öncesi hiç umudu kalmayan Nazilli, 6 yıl sonra 3. Lig'e döndü. Çine Madranspor'un da daha önce küme düştüğü Aydın'ı yeni sezonda profesyonel liglerde yalnız Nazilli Belediyespor temsil edecek.

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