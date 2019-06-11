Aydın filesinde iç transfer

AYDIN, () -

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde 8 oyuncuyla anlaştıktan sonra iç transferde Erçe Su Kasapoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Geçen sezon Bahçelievler Voleybol Kulübü'nden transfer edilen 23 yaşındaki liberonun sözleşme yenilediği ve yeni sezonda mavi-beyazlı formayı giymeye devam edeceği açıklandı. Aydın'da kaldığı için mutlu olduğunu ifade eden Erçe Su, "Ligdeki ikinci yılımızda güçlü bir kadroyla başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.