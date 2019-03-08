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Aydın filede zor sınavda

AYDIN, () 2019 CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Slovenya takımı GEN-I Volley'i evinde 3-1 yenerek tur atlayan ve tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupasında finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus...

Aydın filede zor sınavda

AYDIN, ()

2019 CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Slovenya takımı GEN-I Volley'i evinde 3-1 yenerek tur atlayan ve tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupasında finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak normal sezonun son maçı saat 14.00'te başlayacak. Ligde son 4 takım arasında yer alması nedeniyle baraj etabına kalan Aydın ekibi güçlü rakibi karşısında sürpriz bir skor elde etmeye çalışacak.

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