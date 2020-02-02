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Aydın filede evinde oynuyor
SPOR 02.02.2020, 11:35
AYDIN, () -
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda son sıradaki Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 mağlup ederek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 14. hafta mücadelesinde evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Aydın ekibi 17 puanla 6'ncı sırada, Bursa temsilcisi ise 11 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.
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Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Fenerbahçe
|20
|37
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|20
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Fatih Karagümrük
|20
|27
|11. Giresunspor
|19
|27
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|21
|23
|16. Eibar
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Celta de Vigo
|22
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
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