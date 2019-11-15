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Aydın filede çıkış arıyor
AYDIN, () - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA (D) ve Fenerbahçe Opet'e yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde evinde PTT karşısında...
SPOR 15.11.2019, 12:05
AYDIN, () - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA (D) ve Fenerbahçe Opet'e yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde evinde PTT karşısında çıkış arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alıp 6'ncı sırada, PTT ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8'inci basamakta yer alıyor.
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