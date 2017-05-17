Aydın'da plaj voleybolu heyecanı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Aydın etabı kent meydanında kurulan plaj voleybolu kortunda başladı.Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çekya, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC ve Romanya'dan 15 bayan, 20 erkek, toplam 35 takım katılıyor. Turnuvada eleme tablosu karşılaşmalarının ardından 18 ve 19 Mayıs'ta ana tablo maçları, 20 Mayıs'ta çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak. 21 Mayıs'taki finallerle sona erecek organizasyonda dereceye girdecek ekiplere toplam 32.000 TL ödül dağtılacak.Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybol Yönetmeni Oğuz Değirmenci, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvaya gösterilen ilgilinin sevindirici olduğunu belirterek, "Uluslararası kapsamda büyük bir turnuva gerçekleştiriyoruz. Dünya ve Avrupa seviyesinde maçlar oynanacak" dedi.Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Gürdal ise, "Geçen yıl Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl geçen yıla oranla iki kat daha fazla katılım var. Aydın'ın ve Kent Meydanı'nın tanıtımı için çok önemli bir organziasyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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